Путин прилетел отдыхать в Сибирь

Борт №1 президента РФ Владимира Путина приземлился в аэропорту Абакана в Хакасии, сообщает FlashSiberia.
Самолет в настоящее время стоит на стояночной площадке. Утром 31 июля около аэропорта и на основных магистралях Абакана были замечены многочисленные посты ДПС.
По неофициальным данным, президент, как и в марте этого года, приехал в регион отдыхать.
В правительстве Хакасии отказались комментировать что-либо о прибытии Путина.
По информации ИА "Хакасия", президент РФ также побывает в соседней Туве.
Недавно в тувинской тайге побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его сопровождали главы Хакасии и Тувы Виктор Зимин и Шолбан Кара-оол. Г-н Зимин даже получил на заимке травму (обстоятельства, при которых Зимину понадобилась помощь травматолога, остались тайной).
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