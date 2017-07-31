Путин прилетел отдыхать в Сибирь

Самолет в настоящее время стоит на стояночной площадке. Утром 31 июля около аэропорта и на основных магистралях Абакана были замечены многочисленные посты ДПС.

По неофициальным данным, президент, как и в марте этого года, приехал в регион отдыхать.

В правительстве Хакасии отказались комментировать что-либо о прибытии Путина.

По информации ИА "Хакасия", президент РФ также побывает в соседней Туве.

Недавно в тувинской тайге побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его сопровождали главы Хакасии и Тувы Виктор Зимин и Шолбан Кара-оол. Г-н Зимин даже получил на заимке травму (обстоятельства, при которых Зимину понадобилась помощь травматолога, остались тайной).