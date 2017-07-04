Сибирячка умерла после укола в салоне красоты

Красноярские следователи выясняют обстоятельства смерти 57-летней женщины в салоне красоты.
По данным следствия, жительница Красноярска обратилась за сеансом массажа к знакомому массажисту в салон красоты вечером 29 июня. У женщины были боли в области грудного и поясничного отделов позвоночника.
После сеанса массажист по просьбе пациентки сделал инъекцию препарата из смеси лекарственных средств, содержащих обезболивающее вещество. После введения укола в период времени с 19.00 до 19.30 пациентка почувствовала себя плохо и скоропостижно скончалась.
О причинах смерти говорить пока рано: как пояснили Тайге.инфо в СК, еще не готовы результаты судебно-медицинской экспертизы.
В отношении 28-летнего массажиста возбуждено уголовное дело по ч. 1.ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Изучается медицинская карта пациентки, запланирован допрос сотрудника массажного салона.
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