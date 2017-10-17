Сибиряк набил себе татуировку "Терять нечего" на половину лица

Красноярец набил на лице надпись "Терять нечего". Фото: опубликовано Николаем Маркеловым. Красноярец набил на лице надпись "Терять нечего". Фото: опубликовано Николаем Маркеловым. Красноярец набил на лице надпись "Терять нечего". Фото: опубликовано Николаем Маркеловым.

Набивать тату красноярец стал с 18 лет, теперь его тело украшают 50 рисунков. На Маркелове вытатуированы, в частности, изображения президента Владимира Путина и скандально известной Дианы Шурыгиной. Как рассказал Николай РИА "Новости", Путина он набил, потому что это самый известный политик в мире, а Шурыгину изобразил на себе "по приколу".

Николай Маркелов,

управляющий студией татуировки:

Я решил набить себе татуировку на лице, потому что уже есть татуировки здесь. Хотелось небольшую, но не получилось. Надпись "терять нечего" опять же выбрана по причине того, что уже есть тату, и мне действительно нечего терять.

Как рассказал Николай, друзья приняли его решение написать на лице "Терять нечего" нормально. А вот знакомые разделились: одним это тату нравится, другим — нет. А на улице на парня теперь показывают пальцем.