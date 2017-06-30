Сибиряк пытался в носках провезти наркотики в Россию

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.229.1 УК РФ "Незаконное перемещение через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ…".

Как говорится в сообщении, мужчина пересекал таможенный пост МАПП Забайкальск на легковом транспорте. В носках у него при личном досмотре были обнаружены 80 таблеток белого цвета.

Экспертиза установила, что в таблетки содержат наркотическое средство кодеин. Это болеутоляющий препарат, который по характеру действия близок к морфину. Препарат действует на центральную и нервную системы, оказывает наркотическое действие. По оценке медиков применение кодеина вызывает не только привыкание, но и поражает внутренние органы. Так же кодеин является составляющей для производства ряда опасных наркотиков, в том числе так называемого "крокодила".