Сибиряк пытался в носках провезти наркотики в Россию

Гражданина Забайкальского края задержали на Читинской таможне с наркотическими таблетками в носках, сообщает пресс-служба ведомства. Он пытался вывезти незаконный препарат из Китая в Россию.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.229.1 УК РФ "Незаконное перемещение через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ…".
Как говорится в сообщении, мужчина пересекал таможенный пост МАПП Забайкальск на легковом транспорте. В носках у него при личном досмотре были обнаружены 80 таблеток белого цвета.
Экспертиза установила, что в таблетки содержат наркотическое средство кодеин. Это болеутоляющий препарат, который по характеру действия близок к морфину. Препарат действует на центральную и нервную системы, оказывает наркотическое действие. По оценке медиков применение кодеина вызывает не только привыкание, но и поражает внутренние органы. Так же кодеин является составляющей для производства ряда опасных наркотиков, в том числе так называемого "крокодила".
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