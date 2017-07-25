Сибиряк, стреляя в плывущего медведя, убил двух рыбаков

Инцидент произошел вечером 23 июля, когда уже стемнело и опустился туман. Житель села Янталь вместе с сыном ехали на лодке по течению реки Кута в сторону своей деревни. Во встречном направлении шла другая моторка.

В какой-то момент мужчина заметил медведя, переплывающего реку за 70 м от их лодки. Чтобы отпугнуть зверя и предупредить столкновение с ним, мужчина, не заглушив двигатель и не прекращая движение лодки, открыл огонь из охотничьего обреза нарезного оружия. Вскоре стрелявший заметил вторую лодку, из которой рыбак подавал ему знаки руками.

Причалив ко второй лодке, отец с сыном обнаружили двоих убитых и одного раненого. Все — односельчане стрелка.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Раненому оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Присутствие медведя подтверждают обе стороны произошедшего, пишет Тайга.инфо.