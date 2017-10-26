Сибиряк тайно обокрал тамаду на собственной свадьбе

Ранее Железнодорожный райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего Александра Федорова и вынес приговор. По статье УК РФ "кража" его обязали выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. Федоров был признан виновным в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба потерпевшей.

По данным следствия, 6 августа 2016 года Федоров на праздновании собственной свадьбы в летнем кафе одного из бизнес-центров в Новосибирске обратил внимание на оставленную без присмотра женскую сумку и прихватил ее с собой. Сумка принадлежала организатору свадьбы. "Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, жених тайно похитил сумку потерпевшей с ее личными вещами и денежными средствами в размере 29 тысяч рублей, переданными невестой на оплату услуг ведущего свадебного торжества", — говорится в сообщении.

В апелляционной жалобе осужденный не согласился с приговором, просил его оправдать, считая себя невиновным. Однако судебная коллегия отклонила доводы апелляционной жалобы, пишет bfm.ru.