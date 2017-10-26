Сибиряк тайно обокрал тамаду на собственной свадьбе

Штраф в 80 тысяч рублей заплатит житель Новосибирска за кражу на собственной свадьбе сумки с деньгами у тамады. Новосибирский областной суд оставил в силе соответствующий приговор, который вступил в законную силу, сообщают РИА Новости.
Ранее Железнодорожный райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего Александра Федорова и вынес приговор. По статье УК РФ "кража" его обязали выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. Федоров был признан виновным в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба потерпевшей.
По данным следствия, 6 августа 2016 года Федоров на праздновании собственной свадьбы в летнем кафе одного из бизнес-центров в Новосибирске обратил внимание на оставленную без присмотра женскую сумку и прихватил ее с собой. Сумка принадлежала организатору свадьбы. "Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, жених тайно похитил сумку потерпевшей с ее личными вещами и денежными средствами в размере 29 тысяч рублей, переданными невестой на оплату услуг ведущего свадебного торжества", — говорится в сообщении.
В апелляционной жалобе осужденный не согласился с приговором, просил его оправдать, считая себя невиновным. Однако судебная коллегия отклонила доводы апелляционной жалобы, пишет bfm.ru.
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