Сибиряк ушёл из дома, потому что не хотел "на глазах у всех превращаться в овощ"

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Сегодня, 19:05.
Жизнь

Семья пропавшего бердского сноубордиста Романа Самборского заявила, что мужчина нашелся, но возвращаться домой не собирается. По словам старшего брата, у Романа неоперабельная злокачественная опухоль, и он просил родных "не держать его".

Шерегеш, 10 апреля 2016.
Шерегеш, 10 апреля 2016. Фото: Евгений Казанцев в vk.com/barneos22.

Из Шерегеша молодой человек на попутках добрался до Волгограда и обратился в полицию. После этого на странице старшего брата "ВКонтакте", появился комментарий:

Дмитрий Самборский,
брат Романа:

Рома оставил записку об онкологическом заболевании в неоперабельной форме. Цитирую его слова: "Мне не хотелось, чтобы я у всех на глазах превращался в овощ, чтобы со мной возились и таким запомнили". Об этом факте известно с 19.02, когда мы обнаружили записку.

Пропавший сноубордист.
Пропавший сноубордист.

Семья также сообщила, что принимает решение Романа, который "просил его не держать". Известно, что мужчина не хотел, чтобы полиция сообщала о его местонахождении семье.

Ранее "Газета Кемерова" сообщила, что поиски сноубордиста завершились 19 февраля, когда появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как пропавший турист покидает Шерегеш.

Валерия Самборская,
жена Романа:

Ребята, он жив! Данная информация проверена. Семью он не бросал, это главное. Прошу вас не судить и не обсуждать Рому: о состоянии его здоровья пока ничего не известно.

Напомним, что Роман Самборский пропал на горнолыжном курорте в Шерегеше. Мужчину видели днём 13 февраля на горе Зеленой, с тех пор он не выходил на связь. К поискам пропавшего подключился поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

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