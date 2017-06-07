Жители Новосибирска толкали поезд метро, чтобы уехать

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Сегодня, 14:22.
Жизнь

Движение поездов в новосибирском метрополитене было остановлено 7 июня на 20 минут из-за поломки одного из составов.

В метро. Эскалатор.
В метро. Эскалатор. Фото: СС0.

Поезд сломался на станции метро "Красный проспект". Чтобы состав быстрее освободил путь, пассажиры помогали его толкать. "Везде поезда стояли, потом начали ехать друг за другом, чтобы всех увезти... страшновато", — сообщила одна из пассажирок. 

"Там такой транспортный коллапс случился минут на 15-20. Всю станцию заполонили", — добавила еще одна из жительниц Новосибирска.

Представители метрополитена пока не прокомментировали инцидент, пишет FlashSiberia.

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