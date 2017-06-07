Жители Новосибирска толкали поезд метро, чтобы уехать

Поезд сломался на станции метро "Красный проспект". Чтобы состав быстрее освободил путь, пассажиры помогали его толкать. "Везде поезда стояли, потом начали ехать друг за другом, чтобы всех увезти... страшновато", — сообщила одна из пассажирок.

"Там такой транспортный коллапс случился минут на 15-20. Всю станцию заполонили", — добавила еще одна из жительниц Новосибирска.

Представители метрополитена пока не прокомментировали инцидент, пишет FlashSiberia.