СИБСОЦБАНК проводит выставку картин

Елена Привалова,

маркетолог "СИБСОЦБАНК" ООО:

Это вторая выставка в цикле вернисажей алтайских художников, проводимая нашим Банком. Мы очень рады, что Никодим Лейбгам предоставил нам свои произведения. Каждая из его работ очаровывает, заставляет задуматься, тая в себе загадку, желающую быть разгаданной зрителем.

Выставка проработает до 12 июля.

Любой желающий может свободно посетить выставку и даже при желании связаться с автором, чтобы приобрести понравившуюся работу.

Мы рады видеть вас по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, 61-а. Вход свободный.