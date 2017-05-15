СИБСОЦБАНК проводит выставку картин

15 мая в Головном офисе СИБСОЦБАНКа на проспекте Ленина, 61-а состоится открытие выставки произведений выдающегося алтайского художника Никодима Лейбгама. Его работы восхищают и привлекают своей красотой. Художник создает картины в сюрреалистическом стиле, который сочетает в себе вещественность окружающего мира и авторский вымысел.
Елена Привалова,
маркетолог "СИБСОЦБАНК" ООО:
Это вторая выставка в цикле вернисажей алтайских художников, проводимая нашим Банком. Мы очень рады, что Никодим Лейбгам предоставил нам свои произведения. Каждая из его работ очаровывает, заставляет задуматься, тая в себе загадку, желающую быть разгаданной зрителем.
Выставка проработает до 12 июля.
Любой желающий может свободно посетить выставку и даже при желании связаться с автором, чтобы приобрести понравившуюся работу.
Мы рады видеть вас по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, 61-а. Вход свободный.