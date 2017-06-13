СИБСОЦБАНК улучшил позиции в рейтинге банков страны.

Так, в марте в СИБСОЦБАНКе увеличился объем привлеченных вкладов физических лиц, и теперь объем портфеля составляет 3,2 млрд рублей (206 место по России). По кредитам физических лиц СИБСОЦБАНК поднялся на 8 позиций вверх и занимает 192 место по России. Наиболее популярны кредиты на срок до 3 лет - 212 место среди всех банков страны, рост на 8 позиций.

По объему средств предприятий и организаций СИБСОЦБАНК занимает 258 место по стране, прирост в текущем периоде составил 2 позиций в рейтинге. По кредитам предприятий и организаций "СИБСОЦБАНК" ООО занимает 212 место в стране (3 млрд руб.).

Основные финансовые показатели СИБСОЦБАНКа в рейтинге "Banki.ru":

Активы - 272 место/ 5,9 млрд руб.

Капитал банка - 220 место/ 1,6 млрд руб.

Вклады физических лиц - 206 место/ 3,2 млрд руб.

Кредиты физическим лицам - 192 место/ 0,8 млрд руб.

Средства предприятий и организаций - 258 место/ 1,2 млрд руб.

Кредиты предприятиям и организациям - 212 место/ 2,8 млрд руб.

Дмитрий Тюнин,

председатель Правления банка "СИБСОЦБАНК":