СИБСОЦБАНК улучшил позиции в рейтинге банков страны.

Информационный портал "Banki.ru" опубликовал очередной рейтинг российских банков по основным финансовым показателям на 1 апреля 2017 года (всего в рейтинге 587 банков). Рейтинг составляется на основе отчетности кредитных организаций РФ, публикуемой на сайте Банка России.
По объему средств предприятий и организаций СИБСОЦБАНК занимает 258 место по стране, прирост в текущем периоде составил 2 позиций в рейтинге. По кредитам предприятий и организаций "СИБСОЦБАНК" ООО занимает 212 место в стране (3 млрд руб.).
Основные финансовые показатели СИБСОЦБАНКа в рейтинге "Banki.ru":
- Активы - 272 место/ 5,9 млрд руб.
- Капитал банка - 220 место/ 1,6 млрд руб.
- Вклады физических лиц - 206 место/ 3,2 млрд руб.
- Кредиты физическим лицам - 192 место/ 0,8 млрд руб.
- Средства предприятий и организаций - 258 место/ 1,2 млрд руб.
- Кредиты предприятиям и организациям - 212 место/ 2,8 млрд руб.
Дмитрий Тюнин,
председатель Правления банка "СИБСОЦБАНК":
Улучшение позиций в рейтинге банков страны в текущей экономической ситуации свидетельствует, прежде всего, подтверждают результативность работы банка по всем направлениям, а также о доверии наших клиентов!