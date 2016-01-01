Сидите дома: алтайские синоптики передали штормовое предупреждение на выходные

В Алтайском крае днем 25 и ночью 26 декабря ожидается сильный снег, метели, усиление ветра до 22 м/с, гололедица, снежные заносы. Возможно похолодание. В связи с этим синоптики передали штормовое предупреждение.
На выходных погода не побалует сибиряков ни теплом, ни отсутствием ветра. Сложно будет метеозависимым людям: после субботнего похолодание ожидается резкое потепление на 10 градусов.
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