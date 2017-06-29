Заядлый курильщик: барнаулец обокрал сигаретный киоск на 217 тысяч рублей

Житель Барнаула предстанет перед судом за хищение сигарет и денег на сумму более 217 тыс. рублей. Мужчина залез в киоск на рынке и совершил кражу на глазах у дворника.
Как altapress.ru сообщил помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Евгений Гриднев, в период с 1 ночи до 7 утра 11 апреля горожанин обокрал киоск на территории рынка "Петровский". Он перепилил болт, которым крепилась ставня, после чего отогнул ее, открыл окно и пролез внутрь киоска. Оттуда мужчина унес 20 тыс. рублей, которые нашел в кассе.
Затем на глазах у дворника рынка, представившись хозяином киоска, барнаулец вынес 10 коробок сигарет различных наименований и перенес их к выходу. Краденое он увез с места преступления на такси. Сумма ущерба от кражи сигарет составила 197 799 рублей.
Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции большую часть похищенного товара изъяли и вернули потерпевшему. Злоумышленнику грозит лишение свободы.
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