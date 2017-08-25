Сила слова: 18 убойных надписей, которые невозможно оставить без внимания

Казалось бы, что может быть смешного на городских улицах? Но если внимательно смотреть по сторонам, то можно увидеть весьма забавные вывески

Убойные надписи. Фото: CC0. Убойные надписи. Фото: CC0. Убойные надписи. Фото: CC0. Убойные надписи. Фото: CC0. Убойные надписи. Фото: CC0. Убойные надписи. Фото: CC0. Убойные надписи. Фото: CC0. Убойные надписи. Фото: CC0. Убойные надписи. Фото: CC0. Убойные надписи. Фото: CC0. Убойные надписи. Фото: CC0. Убойные надписи. Фото: CC0. Убойные надписи. Фото: CC0. Убойные надписи. Фото: CC0. Убойные надписи. Фото: CC0. Убойные надписи. Фото: CC0. Убойные надписи. Фото: CC0. Убойные надписи. Фото: CC0. Источник