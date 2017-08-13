Слабые, говорите? Женщины, которые без труда справляются с мужской работой

О женщинах принято говорить, что они не только прекрасная, но слабая половина человечества, что если и случается ответственность, то она "ложится на их хрупкие плечи". В общем, образ вполне понятный, рассчитанный на то, что рядом окажется сильный, мужественный мужчина. Но случается, что роли меняются.
Женщины круче мужчин. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Женщины круче мужчин. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Женщины круче мужчин. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Женщины круче мужчин. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Женщины круче мужчин. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Женщины круче мужчин. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Женщины круче мужчин. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Женщины круче мужчин. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Женщины круче мужчин. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Женщины круче мужчин. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Женщины круче мужчин. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Женщины круче мужчин. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Женщины круче мужчин. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Женщины круче мужчин. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Женщины круче мужчин. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Женщины круче мужчин. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Женщины круче мужчин. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Женщины круче мужчин. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Женщины круче мужчин. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Женщины круче мужчин. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
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