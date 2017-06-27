Силовики провели обыски в администрациях алтайских городов

В администрациях Рубцовска и Славгорода, по данным СМИ, на этой неделе прошли обыски.
Телеканал "Наши новости" сообщил, что обыски могут быть связаны с результатами проверки, которую инициировал краевой Минфин. Ревизия якобы выявила многочисленные нарушения в сфере ЖКХ.
В частности, речь может идти об аукционе по продаже МУП "Теплосбыт" за 6,5 млн. рублей. Предположительно цена была занижена в несколько раз. По сведениям издания, проверка показала, что из-за грубых ошибок при продаже городского имущества бюджет недосчитался 56 млн. рублей.
Также накануне силовики провели обыски с выемкой документов в администрации Рубцовска. "Банкфакс" со ссылкой на собственные источники сообщает, что обыски прошли в кабинете замглавы администрации Олега Обуховича, который курирует ЖКХ. Поводом для расследования могли стать нарушения при передаче муниципального имущества ООО "Чистый край", которое занимается благоустройством и вывозом отходов на территории Рубцовска.
Источники altapress.ru, знакомые с ситуацией, подтвердили информацию об обысках. Однако, по сведениям altapress.ru, уголовные дела по этим эпизодам на данный момент не возбуждены.
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