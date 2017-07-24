"Сименс Финанс" и ФРП предлагают лизинг с минимальным авансом

"Сименс Финанс" совместно с Фондом Развития Промышленности представляет программу финансового обеспечения лизинговых проектов. Если ваша компания собирается приобрести новое промышленное оборудование и соответствует условиям программы, ФРП может предоставить целевой займ на авансовый платеж до 500 млн руб. под 1% годовых. "Сименс Финанс" возьмёт на себя организацию лизинговой сделки.

Целевой займ на срок до 5 лет может обеспечить до 27% стоимости оборудования. Эксперты по лизингу помогут вам подготовить документы для Фонда. Просто обратитесь в ближайший офис "Сименс Финанс" или заполните заявку на сайте. Консультации специалистов доступны и по телефону 8-800-2000-180 (звонок бесплатный по РФ).

Подробная информация указана на сайте Фонда Развития Промышленности. ООО "Сименс Финанс" поддерживает программу в качестве уполномоченной лизинговой компании ФРП.



Представительство "Сименс Финанс" в Барнауле:

ул. Кирова, 51-а, 4-й этаж

Тел.: (3852) 200-123

Для иногородних компаний работает бесплатная справочная:

8-800-2000-180

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Справка

ООО "Сименс Финанс" - лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. "Сименс Финанс" приобретает и передаёт в лизинг современное оборудование, произведённое "Сименс", а также оборудование с комплектующими "Сименс"; осуществляет модернизацию оборудования клиентов, финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания реализовала более 25 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. К 01.01.2017 портфель "Сименс Финанс" превысил 34,8 млрд руб, объем нового бизнеса за 12 мес. 2016 (по методике Leaseurope) - 27,2 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период - 43,0 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance

"Сименс АГ" (Берлин и Мюнхен) – мировой технологический концерн, который на протяжении более 165 лет олицетворяет собой высокий уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. "Сименс" – один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере строительства морских ветряных электростанций, является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии и поставщиком решений для ее передачи. "Сименс" – пионер в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Более того, компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2016 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 79,6 млрд. евро, а чистая прибыль – 5,6 млрд. евро. На конец сентября 2016 года в "Сименс" работали 351 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press

ООО "Сименс" является головной компанией "Сименс" в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО "Сименс" насчитывает около 2900 сотрудников. Оборот в 2016 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,2 млрд. евро. Более подробная информация доступна на Интернет-сайте: www.siemens.ru

Подробные условия программы финансового обеспечения лизинговых проектов: процентная ставка на заём - 1% годовых, сумма займа от 5 до 500 млн. руб., предоставляется для финансирования от 10% до 90% первоначального взноса (аванса) лизингополучателя, составляющего от 10% до 50% от стоимости приобретаемого в рамках договора промышленного оборудования, максимальный размер займа Фонда составляет до 27% от общей стоимости промышленного оборудования, минимальный общий бюджет проекта – 20 млн руб., срок займа до 5 лет включительно. Особенности: лизингодателем в рамках проекта выступает уполномоченная лизинговая компания; финансирование проекта может привлекаться со стороны уполномоченного банка; процентная ставка по кредиту, предоставляемому Уполномоченным банком Уполномоченной лизинговой компании, не должна превышать уровень процентной ставки, установленной ЦБ РФ по кредитам, предоставляемым ЦБ РФ Уполномоченным банкам на рефинансирование кредитов, выданных Уполномоченными банками Уполномоченным лизинговым компаниям, + 2,5 процентных пункта.