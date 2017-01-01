Что после чего садить? Таблица для правильного севооборота растений на даче

Весной самое время распланировать участок: вспомнить (если нет привычки ежегодно фиксировать), что и где росло, и составить схему посадок на нынешний год. Это необходимо для соблюдения севооборота. Один овощ хоть где приживется, другому нужен определенный предшественник.

Культура предшествующего года Культура текущего года картофель, огурцы, кабачки, бобы, горох, фасоль, томаты, перец, зелень (кроме салата), лук на репку, чеснок капуста: бело- или краснокочанная, брокколи, кольраби, цветная картофель, капуста, огурцы, кабачки, зелень (кроме салата), томаты, перец, горох, бобы, свекла, лук, лук на репку морковь, пастернак, петрушка и сельдерей на корень, словом, корнеплоды огурцы, кабачки, картофель, томаты, перец, бобы, горох, фасоль, зелень свекла картофель, капуста, зелень, корнеплоды (кроме моркови), свекла, редис, редька, репа, томаты, перец, лук на репку, чеснок, бобы, горох огурцы, кабачки капуста, огурцы, кабачки, бобы, горох, корнеплоды, зелень, лук на репку, чеснок томаты, перец зелень, капуста, корнеплоды, свекла, редис, редька, репа, огурцы, кабачки, лук на репку, чеснок, горох, бобы, фасоль картофель картофель, корнеплоды, свекла, редис, редька, репа, огурцы, кабачки, капуста (для всех, кроме салата) зелень (салат, укроп, горчица, кресс-салат, лук на перо, петрушка и сельдерей на зелень, базилик и др.) картофель, корнеплоды (кроме моркови), зелень, свекла, огурцы, кабачки, репа, редис, редька, горох, бобы, фасоль лук на репку, чеснок картофель, корнеплоды, свекла, огурцы, кабачки, томаты, перец, лук на репку, чеснок редис, редька, репа картофель, капуста, корнеплоды (кроме моркови), свекла, томаты, перец, огурцы, кабачки бобы, горох картофель, капуста, корнеплоды (кроме моркови), томаты, перец, огурцы, кабачки фасоль Нельзя сажать: капусту после свеклы, редиса, редьки, репы;

лук после капусты, моркови, томатов;

морковь после фасоли;

огурцы после моркови, фасоли;

томаты после картофеля;

свеклу после моркови, капусты. У растений тоже, знаете ли, свои симпатии и антипатии. Смотрите также