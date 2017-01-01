Что после чего садить? Таблица для правильного севооборота растений на даче

Весной самое время распланировать участок: вспомнить (если нет привычки ежегодно фиксировать), что и где росло, и составить схему посадок на нынешний год. Это необходимо для соблюдения севооборота. Один овощ хоть где приживется, другому нужен определенный предшественник.
|Культура предшествующего года
|Культура текущего года
|картофель, огурцы, кабачки, бобы, горох, фасоль, томаты, перец, зелень (кроме салата), лук на репку, чеснок
|капуста: бело- или краснокочанная, брокколи, кольраби, цветная
|картофель, капуста, огурцы, кабачки, зелень (кроме салата), томаты, перец, горох, бобы, свекла, лук, лук на репку
|морковь, пастернак, петрушка и сельдерей на корень, словом, корнеплоды
|огурцы, кабачки, картофель, томаты, перец, бобы, горох, фасоль, зелень
|свекла
|картофель, капуста, зелень, корнеплоды (кроме моркови), свекла, редис, редька, репа, томаты, перец, лук на репку, чеснок, бобы, горох
|огурцы, кабачки
|капуста, огурцы, кабачки, бобы, горох, корнеплоды, зелень, лук на репку, чеснок
|томаты, перец
|зелень, капуста, корнеплоды, свекла, редис, редька, репа, огурцы, кабачки, лук на репку, чеснок, горох, бобы, фасоль
|картофель
|картофель, корнеплоды, свекла, редис, редька, репа, огурцы, кабачки, капуста (для всех, кроме салата)
|зелень (салат, укроп, горчица, кресс-салат, лук на перо, петрушка и сельдерей на зелень, базилик и др.)
|картофель, корнеплоды (кроме моркови), зелень, свекла, огурцы, кабачки, репа, редис, редька, горох, бобы, фасоль
|лук на репку, чеснок
|картофель, корнеплоды, свекла, огурцы, кабачки, томаты, перец, лук на репку, чеснок
|редис, редька, репа
|картофель, капуста, корнеплоды (кроме моркови), свекла, томаты, перец, огурцы, кабачки
|бобы, горох
|картофель, капуста, корнеплоды (кроме моркови), томаты, перец, огурцы, кабачки
|фасоль
Нельзя сажать:
- капусту после свеклы, редиса, редьки, репы;
- лук после капусты, моркови, томатов;
- морковь после фасоли;
- огурцы после моркови, фасоли;
- томаты после картофеля;
- свеклу после моркови, капусты.
У растений тоже, знаете ли, свои симпатии и антипатии.
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