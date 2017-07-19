Сын Башара Асада рассказал о войне в Сирии

15-летний сын сирийского президента Башара Асада Хафез считает, что сирийские власти и народ едины в борьбе с захватчиками, а те, кто называют его отца диктатором, не понимают реалий Сирии.
Об этом Хафез Асад заявил в интервью бразильскому изданию O Globo, выдержки из которого цитирует телеканал Sky News.
В эти дни сын сирийского лидера находится в Рио-де-Жанейро, где принимает участие в математической олимпиаде.
"Я такой же гражданин Сирии, как и другие. Я живу здесь и вижу весь ужас происходящего в нашей стране... Идет не гражданская война, а захватническая. Ведется война против народа. Народ и правительство едины в борьбе с захватчиками, которые заняли страну", — рассказал Хафез Асад в интервью.
Сын президента Сирии также сообщил, что всегда жил как обычный ребенок и не собирается покидать свою страну. "Я знаю, что за человек мой отец. Люди говорят много всего о нем как о президенте, но многие слепы и не видят действительность", — ответил Хафез Асад на вопрос, что он чувствует, когда его отца называют диктатором, пишет polit.ru.
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