Сын Башара Асада рассказал о войне в Сирии

Об этом Хафез Асад заявил в интервью бразильскому изданию O Globo, выдержки из которого цитирует телеканал Sky News.

В эти дни сын сирийского лидера находится в Рио-де-Жанейро, где принимает участие в математической олимпиаде.

"Я такой же гражданин Сирии, как и другие. Я живу здесь и вижу весь ужас происходящего в нашей стране... Идет не гражданская война, а захватническая. Ведется война против народа. Народ и правительство едины в борьбе с захватчиками, которые заняли страну", — рассказал Хафез Асад в интервью.

Сын президента Сирии также сообщил, что всегда жил как обычный ребенок и не собирается покидать свою страну. "Я знаю, что за человек мой отец. Люди говорят много всего о нем как о президенте, но многие слепы и не видят действительность", — ответил Хафез Асад на вопрос, что он чувствует, когда его отца называют диктатором, пишет polit.ru.