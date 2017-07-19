Сын Башара Асада рассказал о войне в Сирии

36
Сегодня, 20:29.
Политика

15-летний сын сирийского президента Башара Асада Хафез считает, что сирийские власти и народ едины в борьбе с захватчиками, а те, кто называют его отца диктатором, не понимают реалий Сирии.

Башар Асад. Сирия.
Башар Асад. Сирия. Фото: Michael Goodine, CC BY 2.0,part from original.

Об этом Хафез Асад заявил в интервью бразильскому изданию O Globo, выдержки из которого цитирует телеканал Sky News.

В эти дни сын сирийского лидера находится в Рио-де-Жанейро, где принимает участие в математической олимпиаде.

"Я такой же гражданин Сирии, как и другие. Я живу здесь и вижу весь ужас происходящего в нашей стране... Идет не гражданская война, а захватническая. Ведется война против народа. Народ и правительство едины в борьбе с захватчиками, которые заняли страну", — рассказал Хафез Асад в интервью.

Сын президента Сирии также сообщил, что всегда жил как обычный ребенок и не собирается покидать свою страну. "Я знаю, что за человек мой отец. Люди говорят много всего о нем как о президенте, но многие слепы и не видят действительность", — ответил Хафез Асад на вопрос, что он чувствует, когда его отца называют диктатором, пишет polit.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров