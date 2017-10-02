Сын Николая Караченцова рассказал о состоянии здоровья отца

По его словам, отца на выходные отпускали из больницы на дачу.

"На эти выходные отпустили на дачу, и в этот понедельник родители вернулись в НИИ Склифосовского. Николай Петрович будет находиться в "Склифе" еще неделю, чтобы до конца пройти плановое обследование", — сказал Андрей Караченцов "Интерфаксу".

Напомним, что 18 сентября Караченцов был доставлен в отделение нейрохирургии НИИ им. Склифосовского. Жена актера Людмила Поргина тогда заявила, что это плановая госпитализация для обследования, пишет "Росбалт".