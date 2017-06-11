Сына бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи выпустили из тюрьмы

По информации издания, Сейф аль-Ислам покинул в субботу Зинтан, прибыл в расположенный на востоке Ливии город Эль-Байда и находится среди родственников.

Информацию об освобождении сына Каддафи официально подтвердил "Военный совет революционеров Зинтана". "Сейф аль-Ислам Каддафи выпущен на свободу во исполнение закона о всеобщей амнистии, принятого Палатой представителей (постоянный избранный парламент) Ливии, — отмечается в коммюнике. — Отныне он полностью свободен".

Теперь, по официальной амнистии, Сейф аль-Ислам может беспрепятственно передвигаться как в самой Ливии, так и выезжать за рубеж.

Справка

44-летний Сейф аль-Ислам был арестован в ноябре 2011 года бригадой ополченцев Зинтана. Апелляционный суд в Триполи 24 июля 2015 года заочно вынес ему смертный приговор по обвинению в "преступлениях против ливийского народа", совершенных во время так называемой "революции 17 февраля".

Обвинения в преступлениях против человечности против сына Каддафи выдвинул Международный уголовный суд, добивавшийся на протяжении последних лет выдачи его выдачи для проведения судебного процесса в Гааге. Власти Ливии отказывались выполнить этот запрос, настаивая на необходимости судить его на родине.

Сейф аль-Ислам, который рассматривался в качестве вероятного приемника Каддафи, архитектор и инженер по образованию, обучался в Австрии и Великобритании. Окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, где ему была присуждена степень доктора философии. Возглавлял международный благотворительный фонд имени своего отца.