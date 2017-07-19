Синоптики пообещали барнаульцам грозу и град

19 июля в Алтайском крае воздух прогреется до +21...+26 градусов, сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Утром местами будет туман. На большей части территории Алтайского края ожидаются дождь, гроза, при грозах местами сильный ливневый дождь, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.
В Барнауле в среду будет +21...+23 градусов. Утром возможен туман. Временами дождь, гроза, местами град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с, при грозе порывы 10-15 м/с.
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