Синоптики пообещали барнаульцам грозу и град

Утром местами будет туман. На большей части территории Алтайского края ожидаются дождь, гроза, при грозах местами сильный ливневый дождь, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

В Барнауле в среду будет +21...+23 градусов. Утром возможен туман. Временами дождь, гроза, местами град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с, при грозе порывы 10-15 м/с.