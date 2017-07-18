Синоптики прогнозируют очередные ливни в Алтайском крае

В Алтайском крае сохранится дождливая погода.
По прогнозу Алтайского ЦГМС, в крае ожидается переменная облачность, дождь, гроза, при грозах местами сильный ливневый дождь, град. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха: днём +20 … +25?С.
В Барнауле: переменная облачность, дождь, гроза, днём временами сильный дождь, местами град. Ветер юго-западный, ночью 4-9 м/с, днём 8-13 м/с. Температура воздуха: +21 … +23?С.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.