Синоптики прогнозируют очередные ливни в Алтайском крае

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Сегодня, 06:30.
Жизнь

В Алтайском крае сохранится дождливая погода.

Ливень в Барнауле.
Ливень в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.

По прогнозу Алтайского ЦГМС, в крае ожидается переменная облачность, дождь, гроза, при грозах  местами сильный ливневый дождь, град. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы 13-18 м/с.  Температура воздуха: днём +20 … +25?С.

В Барнауле: переменная облачность, дождь, гроза, днём временами сильный дождь, местами град. Ветер юго-западный, ночью 4-9 м/с, днём 8-13 м/с. Температура воздуха: +21 … +23?С. 

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