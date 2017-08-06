Синоптики рассказали, когда в воскресенье пойдет дождь в Барнауле

Отправляясь на воскресную прогулку, лучше прихватить зонт и плащ. Синоптики обещают дождь в районах Алтайского края и в его столице.
В Барнауле 6 августа в конце дня возможен кратковременный дождь и гроза, но будет тепло до + 30 градусов. Ветер юго-западный, ночью 4-9, днем 6-11 метров в секунду.
В районах Алтайского края ожидают кратковременный дождь, грозу и даже град. Утром местами будет туман. Днем воздух прогреется до +33 градусов. Будет дуть юго-западный ветер с силой 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров в секунду.
В начале недели Алтайский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение: ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы и град.
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