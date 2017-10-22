Синоптики: циклон принес на Алтай дождь со снегом

По данным Росгидрометцентра, циклон, принесший непогоду на юг Западной Сибири, пришел из Казахстана. Из-за этого осадки будут не только в нашем крае, но и в Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях. Ветер на Алтае будет в этот день юго-западным, 5-10 м/с; местами порывы 12-17 м/с.

Алтайские синоптики прогнозирую, что 22 октября в крае температура воздуха прогреется до +4...+9 градусов, а по юго-востоку до +14.

В Барнауле в воскресенье временами будет идти дождь, а к ночи на понедельник может пойти мокрый снег. Температура воздуха днем +7...+9 градусов. Ветер юго-западный,5-10 м/с.