Сыну Улюкаева дали 25 млн рублей на съемки фильма "Папа, сдохни"

По сюжету комедии молодой человек Матвей решает все проблемы кулаками. Он влюблен в девушку Олю, и по ее просьбе, идет мстить ее отцу-полицейскому. Месть не удается, когда в историю вмешивается сентиментальный друг отца.

Лента получила рекомендацию экспертного совета по игровому кино. Деньги на картину выделили. По всем министерским документам фильм проходит под названием "Папа".

Общий бюджет фильма — 65 млн рублей. Режиссер картины — Кирилл Соколов. В фильме снимаются звезда "Барвихи" и "Интернов" Оксана Дорохина, Александр Домогаров-младший и многие другие. По данным телеканала "360", съемки стартовали 11 октября в Москве. Фильм выйдет в прокат в 2018 году.

Продюсер фильма Софико Кикнавелидзе рассказал РИА Новостям, что сюжет черной комедии не имеет никакого отношения к реальности, а том числе к событиям в жизни оператора фильма Дмитрия Улюкаева.

"Это совпадение, не касающееся некоторых наших творческих единиц и не имеющее отношение к реальности. Сценарий черной комедии был написан два года назад Кириллом Соколовым, он же стал режиссером картины, а Дмитрий Улюкаев — оператором. Никто не усмотрел в названии никакого трагизма — это прикольная жанровая история; все, что сейчас происходит, притянуто за уши, не очень понятно, зачем все это", — отметил продюссер.

Настоящий отец Дмитрия Улюкаева остается под следствием. Экс-министра обвиняют в получении взятки на сумму $2 млн.