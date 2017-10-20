Сыну Улюкаева дали 25 млн рублей на съемки фильма "Папа, сдохни"

Министерство культуры РФ выделило сыну экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева — Дмитрию — 25 млн рублей на производство черной комедии "Папа, сдохни" о вечной теме отцов и детей. В картине будет показана месть 25-летнего молодого человека отцу своей любимой девушки, пишут "Известия.
По сюжету комедии молодой человек Матвей решает все проблемы кулаками. Он влюблен в девушку Олю, и по ее просьбе, идет мстить ее отцу-полицейскому. Месть не удается, когда в историю вмешивается сентиментальный друг отца.
Лента получила рекомендацию экспертного совета по игровому кино. Деньги на картину выделили. По всем министерским документам фильм проходит под названием "Папа".
Общий бюджет фильма — 65 млн рублей. Режиссер картины — Кирилл Соколов. В фильме снимаются звезда "Барвихи" и "Интернов" Оксана Дорохина, Александр Домогаров-младший и многие другие. По данным телеканала "360", съемки стартовали 11 октября в Москве. Фильм выйдет в прокат в 2018 году.
Продюсер фильма Софико Кикнавелидзе рассказал РИА Новостям, что сюжет черной комедии не имеет никакого отношения к реальности, а том числе к событиям в жизни оператора фильма Дмитрия Улюкаева.
"Это совпадение, не касающееся некоторых наших творческих единиц и не имеющее отношение к реальности. Сценарий черной комедии был написан два года назад Кириллом Соколовым, он же стал режиссером картины, а Дмитрий Улюкаев — оператором. Никто не усмотрел в названии никакого трагизма — это прикольная жанровая история; все, что сейчас происходит, притянуто за уши, не очень понятно, зачем все это", — отметил продюссер.
Настоящий отец Дмитрия Улюкаева остается под следствием. Экс-министра обвиняют в получении взятки на сумму $2 млн.
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