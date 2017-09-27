Сирийские боевики заявили, что сбили российский вертолет противотанковой ракетой

Сообщение об инциденте со ссылкой на заявление группировки появилось в Twitter. По предварительной информации, вертолет был сбит противотанковой ракетой из комплекса Tow в населенном пункте Хаттаб в провинции Хама, сообщает "Коммерсант".

Официальных подтверждений информации пока не поступало.

23 сентября в районе Дэйр-эз-Зора в результате минометного обстрела погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов.

Валерий Асапов был старшим военным советником РФ и помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора. Он погиб в ходе минометного обстрела террористами "Исламского государства" (группировка запрещена в России). Снаряд попал в командный пункт, где находился российский военный. Он получил смертельное ранение.