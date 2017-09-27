Сирийские боевики заявили, что сбили российский вертолет противотанковой ракетой

Боевики группировки "Джейш-аль-Изза", входящие в Сирийскую свободную армию (FSA), заявили, что сбили вертолет ВКС России.
Сообщение об инциденте со ссылкой на заявление группировки появилось в Twitter. По предварительной информации, вертолет был сбит противотанковой ракетой из комплекса Tow в населенном пункте Хаттаб в провинции Хама, сообщает "Коммерсант".
Официальных подтверждений информации пока не поступало.
23 сентября в районе Дэйр-эз-Зора в результате минометного обстрела погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов.
Валерий Асапов был старшим военным советником РФ и помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора. Он погиб в ходе минометного обстрела террористами "Исламского государства" (группировка запрещена в России). Снаряд попал в командный пункт, где находился российский военный. Он получил смертельное ранение.
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