Сирийские курды отбили у ИГИЛ крупнейшее месторождение нефти в стране

Международная коалиция под руководством США, которая поддерживает ДСС, подтвердила захват, который удалось осуществить с "минимальными потерями". При этом ливанский телеканал Al-Manat TV, подконтрольный союзному сирийскому режиму движению "Хезболла", в свою очередь, опроверг захват Аль-Омара, пишет "Медуза".

Reuters передает, что "силы сирийского режима располагаются в 3 км от месторождения". Сирийская армия и российская авиация ведут свое собственное отдельное наступление против террористов недалеко от захваченного месторождения.

В конце этой недели возглавляемая США коалиция и их союзники заявили, что освободили более 87% территории Ирака и Сирии. В Минобороны России в ответ на это сравнили освобожденную коалицией Ракку сравнили Дрезденом, который во время ВОВ практически стерли с лица земли, пишут "Известия.

Аль-Омар — крупнейшее месторождение нефти в Сирии. Доходы от продажи этой нефти были одним из главных источников дохода для террористов ИГИЛ.