Сирийские курды отбили у ИГИЛ крупнейшее месторождение нефти в стране

Вооруженные формирования курдов из Альянса Демократических сил Сирии (ДСС) объявили о захвате месторождения нефти Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор, которое с 2014 года контролировали террористы ИГИЛ (организация запрещена в России). Рядом с месторождением продолжаются бои, передает Associated Press.
Международная коалиция под руководством США, которая поддерживает ДСС, подтвердила захват, который удалось осуществить с "минимальными потерями". При этом ливанский телеканал Al-Manat TV, подконтрольный союзному сирийскому режиму движению "Хезболла", в свою очередь, опроверг захват Аль-Омара, пишет "Медуза".
Reuters передает, что "силы сирийского режима располагаются в 3 км от месторождения". Сирийская армия и российская авиация ведут свое собственное отдельное наступление против террористов недалеко от захваченного месторождения.
В конце этой недели возглавляемая США коалиция и их союзники заявили, что освободили более 87% территории Ирака и Сирии. В Минобороны России в ответ на это сравнили освобожденную коалицией Ракку сравнили Дрезденом, который во время ВОВ практически стерли с лица земли, пишут "Известия.
Аль-Омар — крупнейшее месторождение нефти в Сирии. Доходы от продажи этой нефти были одним из главных источников дохода для террористов ИГИЛ.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.