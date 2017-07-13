Системы менеджмента "Алтай-Кокса" соответствуют мировым стандартам.

Ежегодный объединенный аудит провели эксперты международного сертифицирующего органа – Британского института стандартов (BSI).

Аудиторы BSI отметили высокий уровень профессионализма сотрудников "Алтай-Кокса" в области производства и поставки качественной коксохимической продукции, знание и исполнение требований нормативных документов, умение проводить анализ всех направлений деятельности.

Ежегодное подтверждение соответствия систем менеджмента требованиям международных стандартов свидетельствует о способности "Алтай-Кокса" постоянно улучшать результативность своей работы, содействует дальнейшему укреплению позиций на внешнем и внутреннем рынках и подчеркивает лидерство среди предприятий отечественной и мировой коксохимии.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

BSI (Британский Институт Стандартов) – компания, специализирующаяся на бизнес-стандартах, которые помогают организациям превратить стремление к совершенству в привычку. Она была основана в 1901 году и стала первым национальным органом по стандартизации, а также одним из членов-основателей Международной организации по стандартизации (ИСО). Компания BSI работает в 147 странах с более чем 70000 клиентами, внедрившими международные стандарты управления, многие из которых были разработаны BSI.