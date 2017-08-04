Сити-менеджер Миасса во время попытки побега членов "банды ГТА" сидел в бронированном "аквариуме"

"Стать ли ему свидетелем, это решит следователь, но с вероятностью, близкой к 100%, свидетелем по данному делу он будет", — сказал адвокат Евгений Мартынов, адвокат Ардабьевского.

Он пояснил, что перестрелка, в ходе которой были ранены двое и уничтожены трое членов "банды GTA", случилась в зале № 312 Мособлсуда, в котором как раз в клетке-"аквариуме" находился Виктор Ардабьевский. В тот день его допрашивал следователь по другому уголовному делу. "Я там участвовал в качестве адвоката. Мы со следователями закончили, вышли, и через 30 секунд туда ворвались вооруженные люди, которые бежали из-под стражи", — пояснил защитник.

Адвокат успел увидеться со своим клиентом уже после инцидента и охарактеризовал его состояние как "не очень хорошее". "Вы можете представить, что человек, который не был свидетелем даже того, как режут курочку или как стреляют из рогатки в голубей, и тут на его глазах происходит, извините, мини-бой, в результате которого есть погибшие и раненые", — сказал Мартынов.

Он добавил, что его подзащитный оказался один в замкнутом пространстве и никак не мог себя защитить. "Клетка, в которой он находился, конечно, была из бронированного стекла, но она имеет щели сантиметров по пятнадцать. Поэтому никаких гарантий, что пуля не могла попасть в это отверстие, не было", — сказал адвокат. При этом он отметил профессионализм сотрудников ОМОНа и работников суда. "Эти люди заслуживают самых добрых слов. Пойду свечку за их здравие поставлю", — сказал адвокат.

1 августа пятеро из девяти обвиняемых по делу "банды GTA" напали в лифте на двух конвоиров, разоружили и попытались совершить побег из здания Мособлсуда. Однако на третьем этаже в зале № 312 путь им преградили сотрудники Росгвардии, осуществлявшие оперативное сопровождение процесса по делу Виктора Ардабьевского. Он и восемь его предполагаемых соучастников обвиняются в бандитизме и организации заказных убийств. Процесс над ними начался этой весной, а слушания проходили этажом ниже, чем процесс по "банде GTA".