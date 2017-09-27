Ресторан "Кинза и Мята" приглашает на сытный осенний обед

Легкий фруктовый сезон закончился. Перекусить яблоком, запив его коктейлем со льдом, не получится. Зима близко, а значит, нужно укреплять иммунитет. Чтобы были силы работать дальше, на обед нужно выбрать сытные и горячие блюда.

В осеннее меню ресторанов "Кинза и Мята" вошли согревающие салаты с семгой и грейпфрутом, а также с телятиной и лесными грибами. Наваристые первые блюда – пикантный суп из индейки с овощами гриль или нежный сливочный суп-пюре из лосося с красной икрой – отличный выбор для обеда.

Изюминкой нового сезонного предложения стали горячие блюда из мраморной говядины, произведенной на Алтае. Например, на второе можно выбрать сатай из говядины с тигровыми креветками в беконе и зеленой аджикой или большой и сытный антрекот.

На гарнир – сезонные овощи: великолепные цукини с соусом терияки или запеченный картофель.

Гордость ресторана – фирменные напитки. Осенью особенно хорош традиционный сбитень, который способен быстро согреть изнутри, а также чай с облепихой и имбирем, восточный молочный чай и какао.

На десерт выбирайте вкуснейшую слойку с заварным кремом, корицей и облепиховым соусом.

Справка

"Кинза и Мята" – сеть ресторанов семейного отдыха, входящая в ресторанный холдинг KinzaGroup. Основа меню – мясные блюда, приготовленные на открытом огне.

Адреса ресторанов:

Ул. Георгия Исакова, 260-а, тел. 60-77-69

Пр. Социалистический, 116, тел. 60-34-77

Пр. Ленина, 102-в, ТЦ "Пионер", тел. 60-77-37

Ул. Лазурная, 13, тел. 60-19-77

Пр. Красноармейский, 47-а, ТРК "Сити-центр", 5-й этаж, тел. 60-77-34

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