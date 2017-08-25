Трамп показал в меме, как он затмил серого Обаму

Президент США Дональд Трамп репостнул в свой Twitter картинку с изображением экс-главы США Барака Обамы и подписью "Лучшее затмение в истории!". На изображении сияющий Трамп постепенно закрывает собой серого Обаму.
Мем опубликовал пользователь Twitter в ответ на пост Трампао законопроекте, который позволил бы республиканцам утверждать потолок госдолга США без предварительного обсуждения с демократами.
"Я просил, чтобы спикер палаты представителей Пол Райан и лидер большинства в сенате Митч Макконнелл связали потолок долга с популярным законом, известным как VA Bill (который только что прошел), для его легкого одобрения", — написано в посте Трампа.
Как писали "Известия", сам Трамп уверен, что за полгода у власти достиг большего, чем Обама за тот же период. "Я не верю, что какой-либо президент добился столь многого, сколько этот президент за шесть или семь месяцев", — сказал Трамп.
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