Трамп показал в меме, как он затмил серого Обаму

Мем опубликовал пользователь Twitter в ответ на пост Трампао законопроекте, который позволил бы республиканцам утверждать потолок госдолга США без предварительного обсуждения с демократами.

"Я просил, чтобы спикер палаты представителей Пол Райан и лидер большинства в сенате Митч Макконнелл связали потолок долга с популярным законом, известным как VA Bill (который только что прошел), для его легкого одобрения", — написано в посте Трампа.

Как писали "Известия", сам Трамп уверен, что за полгода у власти достиг большего, чем Обама за тот же период. "Я не верю, что какой-либо президент добился столь многого, сколько этот президент за шесть или семь месяцев", — сказал Трамп.