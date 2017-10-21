Сколько пенсионных баллов можно получить за 2015-2016 годы?

Нина из Солонешенского района спрашивает: "В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда увидела информацию о начисленных мне баллах за 2015 и 2016 годы. У меня достаточно высокий заработок, а вот баллов за 2015 год всего 7,39 и за 2016 год – 7,83. Правильная ли там информация?"
В Отделении ПФР по Алтайскому краю ответили:
Правильная. Законом "О страховых пенсиях" предусмотрено максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента: в 2015 году – 7,39, в 2016 году – 7,83, в 2017 году – 8,26 и так далее до достижения в 2021 году величины 10.
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