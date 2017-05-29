Популярные алтайские курорты подняли цены на отдых на 10%

По словам директора турфирмы "Охота" Натальи Белоусовой, спрос на отдых на Алтае остался на прошлогоднем уровне. Туристы стали заранее бронировать недорогие номера с комфортными условиями. Несмотря на близость рек и озер отдыхающие чаще стали спрашивать базы с бассейнами, отметили в "Охоте" и "Бархатном сезоне".

Татьяна Альбински,

директор турагентсва "Бархатный сезон":

Если десять лет назад туристам были интересны летние домики без удобств, то в последние два-три года им нужны комфортные условия проживания. Отдыхающему важно наличие душа в номере, несмотря на то, что такие номера с удобствами дороже летних домиков. Раньше туристы приезжали только на выходные, сегодня они выбирают длительную поездку — от одной недели до двух. Чем продолжительней отдых, тем больше потребность в комфортном проживании.

Белокуриха

В прошлом году санатории Белокурихи повысили цены примерно на 20%, на турбазах в Горном номера подорожали в пределах инфляции. В этом году цены на летние путевки в город-курорт поднялись примерно на 10%, а на турбазы практически не изменились.

В турагентстве "Министерство отпуска" сообщили, что на лето в санаториях Белокурихи мест уже не осталось. Активные продажи туров стартовали еще в феврале, потому что цены на летние путевки установили раньше обычного. Стоимость двухместного номера с питанием стоит 3,5-4,5 тыс. рублей в сутки на человека.

Свободные номера есть только в отелях Белокурихи. К примеру, в гостинице "Нео" номер на двоих с завтраками стоит около 2,4 тыс. рублей. В "Орионе" аналогичный номер — 2,8 тыс. рублей.

Яровое

В Яровом в этом году некоторые гостиницы и отели повысили ценник примерно на 10-15%, сообщили в турфирме "Бархатный сезон". Номера с удобствами стоят от 2,5 до 4 тыс. рублей. Турагенты отметили, что в прошлом году пляжный отдых на Яровом пользовался высоким спросом. По словам Татьяны Альбински, летом там было сложно найти свободные места, оставались только номера за 5-7 тыс. рублей.

В первую очередь в этом городе раскупают места в гостиницах, которые расположены недалеко от озера и по приемлемой цене. Туристы, которые каждый год едут на Яровое, заранее бронируют отели преимущественно на 4-7 дней. В турфирме "Министерство отпуска" рассказали, что на июнь места в Яровом еще есть, однако в июле и августе найти их довольно сложно.

Горный Алтай

Спрос на отдых в Горном Алтае сохранился. В турагентстве "Бархатный сезон" рассказали, что туристы обычно выбирают базы в районах Аи, Чемала и Телецкого озера.

На некоторых базах отдохнуть можно только в будни. Так, на базе "Алтика" сложно найти свободные места на летние выходные. Там номера стоят от 4 тыс. рублей на двоих человек с завтраками. На "Алтане" пользуются спросом полублагоустроенные номера, в которых нет душа. Однако из-за невысокой цены их активно бронируют с января. Такие номера стоят от 1,4 тыс. рублей в сутки на двоих без учета питания. На базе "Глобус" номер с удобствами на этаже стоит около 1,4 тыс. рублей, а с удобствами в номере — 2,8 тыс. рублей. В парк-отеле "Ая" цены на размещение начинаются от 3,3 тыс. рублей за сутки на двоих с завтраками.

Популярностью у туристов также пользуются базы "Орлиное гнездо", "Турсиб", "Лесовичок", "Сказка Алтая" и другие. На июньские праздники свободных мест на многих средствах размещения практически нет.

Факт

В основном, отдыхать в Белокуриху приезжают из регионов Сибирского Федерального округа, а также туристы из Якутии, Камчатки и Казахстана. В Горном преимущественно отдыхают жители Новосибирска, Кемерова, Омска, Томска и других городов. Как рассказали в турфирме "Охота" благодаря субсидированным перевозкам из столицы страны до Горно-Алтайска, на Алтае стало больше москвичей. Турагенты заметили тенденцию, что из сибирских городов и центральной части страны туристы бронируют базы примерно на две недели, тогда как жители Алтайского края выбирают отдых на 2-7 дней.