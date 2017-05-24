Сколько заработали главы районов Барнаула в 2016 году

Михаил Звягинцев заработал почти 2,3 млн рублей. Ему принадлежат квартира и доля в квартире, а также земельный участок и автомобиль Ford Kuga.

Чуть меньший доход задекларировал глава администрации Октябрьского районов, генерал Вячеслава Новикова — 2 млн рублей. У него в собственности есть квартира, два машиноместа и кладовая.

Доходы других глав заметно ниже. Максим Сабына, возглавляющий администрацию Центрального района, заработал 1,3 млн. Он владеет квартирой, земельным участком, погребом и автомобилем Toyota Camry.

Доход Сергея Татьянина, главы администрации Индустриального района, составил 976,7 тыс. рублей. Ему принадлежат квартира и автомобиль Toyota Spacio.

Александр Михалдыкин из Ленинского района заработал 916,4 тыс. рублей. Он владелец квартиры, земельного участка и дома (все — общая совместная собственность).