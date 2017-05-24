Сколько заработали главы районов Барнаула в 2016 году

Наибольший доход из глав районов Барнаула в 2016 году получил Михаил Звягинцев, возглавляющий администрацию Желенодорожного района. Главным образом — благодаря продаже имущества на 750 тыс. рублей. Это следует из сведений о доходах и имуществе, опубликованных на сайте города 23 мая.
Михаил Звягинцев заработал почти 2,3 млн рублей. Ему принадлежат квартира и доля в квартире, а также земельный участок и автомобиль Ford Kuga.
Чуть меньший доход задекларировал глава администрации Октябрьского районов, генерал Вячеслава Новикова — 2 млн рублей. У него в собственности есть квартира, два машиноместа и кладовая.
Доходы других глав заметно ниже. Максим Сабына, возглавляющий администрацию Центрального района, заработал 1,3 млн. Он владеет квартирой, земельным участком, погребом и автомобилем Toyota Camry.
Доход Сергея Татьянина, главы администрации Индустриального района, составил 976,7 тыс. рублей. Ему принадлежат квартира и автомобиль Toyota Spacio.
Александр Михалдыкин из Ленинского района заработал 916,4 тыс. рублей. Он владелец квартиры, земельного участка и дома (все — общая совместная собственность).
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