Скончалась народная артистка России Вера Глаголева

Умерла народная артистка России Вера Глаголева, сообщает РИА Новости со ссылкой актрису и телеведущую Ларису Гузееву.
Актриса скончалась на 62-м году жизни в США, пишет msn.com/ru.
Глаголева родилась в 1956 году в Москве, а первый раз в кино снялась после окончания школы в картине режиссера Родиона Нахапетова "На край света". Фильм получил приз на кинофестивале в Любляне.
Вскоре Глаголева вышла замуж за Нахапетова и снялась еще в нескольких картинах мужа: "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом", "Зонтик для новобрачных".
За главную роль в фильме "Выйти замуж за капитана" (1985) Виталия Мельникова Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран".
Продолжала Глаголева активно сниматься и в дальнейшем, была занята в театральных проектах.
В 1990 году Глаголева дебютировала как режиссер фильмом "Сломанный свет", где сыграла главную роль. Затем она сняла картины "Заказ", "Чертово колесо". Четвертая режиссерская работа Глаголевой — драма "Одна война" еще до выхода в прокат завоевала более десятка кинопремий.
Последней картиной Глаголевой стал фильм "Две женщины" по пьесе Ивана Тургенева, снятый в 2014 году. В 2011 году Глаголевой присвоили звание народной артистки России, пишут РИА Новости.
Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 года в США. По некоторым данным, причиной смерти могло быть онкологическое заболевание.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.