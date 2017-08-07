Скончалась возможный автор песни "Ой, мороз, мороз"

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Сегодня, 09:10.
Жизнь

В Воронеже на 94-м году жизни скончалась заслуженный работник культуры России Мария Уварова, заявлявшая о правах на песню "Ой, мороз, мороз". Об этом ТАСС сообщили в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино.

В. Золотухин исполняет песню "Ой, мороз, мороз".
В. Золотухин исполняет песню "Ой, мороз, мороз". Фото: Скриншот видео pustinnik50 в youtube.com.

Уварова родилась в Воронежской области и была солисткой местного хора, в котором также пел ее муж. Позже супруги переехали в Липецкую область, а в 1969 году создали в Липецке ансамбль народной песни "Россиянка".

Уварова написала книгу, в которой подробно рассказала, как сочиняла песню "Ой, мороз, мороз". По ее словам, композиция была написана в 1954 году для дуэта с мужем и Воронежского хора. После записи в студии ее имя, отмечала женщина, не поставили на грампластинке, а разбираться с этим она не стала, пишет "Лента.ру". Из-за отсутствия доказательств и оставшихся в живых свидетелей авторство песни до сих пор достоверно не установлено.

В своих интервью в разные годы она высказывалась об этом противоречиво. К примеру, в беседе с журналистом "Аргументов и фактов" в 2012 году Уварова говорила, что услышала слова от девушки, которая приходила на прослушивание в хор, а в 2008 интервьюеру "Комсомольской правды" заявила, что "вскочила с постели и при свете ночника начала записывать родившиеся строки".

"Ой, мороз, мороз" не встречается в сборниках народных песен, но авторство в настоящее время не установлено. Кроме Уваровой, на него никто не претендовал. Композиция входит в репертуар многих певцов, в 1968 году она прозвучала в фильме "Хозяин тайги" в исполнении Валерия Золотухина, после чего приобрела большую популярность.

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