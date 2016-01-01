Скончалась знаменитая актриса "Звездных воин"

27 декабря, в больнице, возрасте 60 лет умерла американская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в саге "Звездные войны". Об этом сообщает Associated Press.
24 декабря Фишер госпитализировали в критическом состоянии из-за сердечного приступа, случившегося во время полета. После госпитализации ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Кэрри Фишер снималась в таких фильмах, как "Сладкая месть", "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар" и "Предместье". Но популярность ей принесла роль принцессы Леи в киноэпопее Джорджа Лукаса "Звездные войны". Она снялась в четырех фильмах саги.
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