Скончалась знаменитая актриса "Звездных воин"

24 декабря Фишер госпитализировали в критическом состоянии из-за сердечного приступа, случившегося во время полета. После госпитализации ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кэрри Фишер снималась в таких фильмах, как "Сладкая месть", "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар" и "Предместье". Но популярность ей принесла роль принцессы Леи в киноэпопее Джорджа Лукаса "Звездные войны". Она снялась в четырех фильмах саги.