Скончался актёр, сыгравший министра магии в "Гарри Поттере"

Британский актер Роберт Харди, известный по роли министра магии Корнелиуса Фаджа в фильмах о Гарри Поттере, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил BBС со ссылкой на семью актера.
Родственники актера рассказали, что он прожил "потрясающую жизнь": более 70 лет проработал в сфере кино, театра и телевидения. По словам его детей, Харди также был лингвистом, художником, любителем музыки, знатоком литературы, уважаемым историком и экспертом по длинным лукам.
Помимо роли в "Поттериане", актер также известен по ряду картин, в которых сыграл бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, пишет РИА Новости. Кроме того, Харди снялся в фильме Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник".
Он умер в доме престарелых для актеров, который находится на окраине Лондона.
Справка
Роберт Харди родился 29 октября 1925 года. Он начал актерскую карьеру после Второй мировой войны в Стратфорде в Королевском Шекспировском театре.
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