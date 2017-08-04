Скончался актёр, сыгравший министра магии в "Гарри Поттере"

Родственники актера рассказали, что он прожил "потрясающую жизнь": более 70 лет проработал в сфере кино, театра и телевидения. По словам его детей, Харди также был лингвистом, художником, любителем музыки, знатоком литературы, уважаемым историком и экспертом по длинным лукам.

Помимо роли в "Поттериане", актер также известен по ряду картин, в которых сыграл бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, пишет РИА Новости. Кроме того, Харди снялся в фильме Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник".

Он умер в доме престарелых для актеров, который находится на окраине Лондона.

Справка

Роберт Харди родился 29 октября 1925 года. Он начал актерскую карьеру после Второй мировой войны в Стратфорде в Королевском Шекспировском театре.