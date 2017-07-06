Скончался автор знаменитых шлягеров "Привет", "Алиса", "Именины у Кристины"

Поэт-песенник Дмитрий Рубин умер на 56-м году жизни, сообщил в Facebook музыкант группы "Секрет" Алексей Заблудовский.
"Дима Рубин… Человек, написавший ХИТ всех времен СССР "Привет!", умер, не нажив ни дворцов, ни яхт, ни самолетов!!!" — написал он.
Рубин также написал тексты к секретовским "Алисе", "Именинам у Кристины" и "1000 пластинок".
По словам Заблудовского, поэт страдал от онкологического заболевания.
Рубин известен сотрудничеством не только с "Секретом". Композиции на его стихи звучали в исполнении Аллы Пугачевой, Татьяны Булановой, Михаила Боярского, Сергея Рогожина, групп "На-На", "Интеграл", "Кафе" и "Колибри".
Рубин пробовал себя и как сценарист. Его перу принадлежит, например, сценарий сериала "Улицы разбитых фонарей", пишет "Росбалт".
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