Скончался автор знаменитых шлягеров "Привет", "Алиса", "Именины у Кристины"

"Дима Рубин… Человек, написавший ХИТ всех времен СССР "Привет!", умер, не нажив ни дворцов, ни яхт, ни самолетов!!!" — написал он.

Рубин также написал тексты к секретовским "Алисе", "Именинам у Кристины" и "1000 пластинок".

По словам Заблудовского, поэт страдал от онкологического заболевания.

Рубин известен сотрудничеством не только с "Секретом". Композиции на его стихи звучали в исполнении Аллы Пугачевой, Татьяны Булановой, Михаила Боярского, Сергея Рогожина, групп "На-На", "Интеграл", "Кафе" и "Колибри".

Рубин пробовал себя и как сценарист. Его перу принадлежит, например, сценарий сериала "Улицы разбитых фонарей", пишет "Росбалт".