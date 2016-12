Скончался британский поп-певец Джордж Майкл

Причина смерти пока неизвестна, однако представители полиции предварительно заявили, что не видят в произошедшем каких-то подозрительных обстоятельств. "Вскрытие тела будет проведено в положенное время", - добавили в полиции, предупредив, что дополнительная информация не будет распространяться до завершения этих процедур., сообщает ТАСС.

Близкие певца попросили журналистов с уважением отнестись к их утрате и не нарушать конфиденциальность "в это эмоциональное и трудное время".

Агент Джорджа Майкла по рекламе заявил, что больше в ближайшее время никаких комментариев не последует.

Свои соболезнования в социальных сетях Twitter и Instagram уже выразили Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс, а также мэр Лондона Садик Хан и лидер британской оппозиции Джереми Корбин, пишут РИА Новости.

Джордж Майкл — популярный британский певец. За время музыкальной карьеры (сольной и в составе дуэта Wham) было продано около ста миллионов его записей, что делает его одним из самых успешных поп-певцов. Обладатель двух премий "Грэмми": в категории "Альбом года" и за лучший R&B дуэт с Аретой Франклин, песня "I Knew You Were Waiting (For Me)", 1987.