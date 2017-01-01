Скончался известный советский футболист Виктор Чанов

О смерти трехкратного чемпиона СССР сообщили родственники Чанова. Футболист умер вечером 8 февраля.

Виктор Чанов играл за донецкий "Шахтер" (1978-1981), киевское "Динамо" (1982-1990), а также израильские "Маккаби" из Хайфы (1990-1993) и "Бней Иегуду" (1993-1994). Кроме того, вратарь выступал в 21 матче за сборную СССР. Среди них финальная часть чемпионата мира-1986 и чемпионате Европы-1988, на котором советская команда дошла до финала. Футболист был пятикратным обладателем Кубка СССР.

В 1995 году прославленный спортсмен начал тренерскую карьеру. Работал в киевских ЦСКА и "Динамо".