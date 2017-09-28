Скончался легендарный издатель — основатель Playboy Хью Хефнер

Особняк Хью Хефнера. Фото: Открытые источники. Уилл Смит, Хью-Хефнер, Карин Парсонс и Альфонсо Рибейро. Фото: my-fine.com. Особняк Хью Хефнера. Фото: Открытые источники. Хью Хефнер, Кристал Харрис и 43 миллиона долларов. Фото: wowfacts.cc. Пэрис Хилтон, "Кролик Playboy". Фото: открытые источники. Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете. Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете. Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете. Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете. Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете. Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете. Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете. Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете. Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете.

Хефнера не стало на 92-м году жизни.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) 28 сентября 2017 г.

Он скончался в своем доме "по естественным причинам".

Справка

Хью Марстон Хефнер — американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy, а также основатель компании Playboy Enterprises. Прозвище — Хеф.

В декабре 1953 года вышел первый выпуск журнала Playboy с Мэрилин Монро на обложке тиражом 70000 экземпляров. Хью Хефнер сильно сомневался в том, что за первым выпуском последует второй, и даже решил не ставить номер на обложку своего журнала. Но дело пошло. За первую неделю было продано три четверти тиража. Начиналась сексуальная революция...

Хью Хефнер поднял престиж своего детища на такую высоту, что публиковать свои произведения в нём соглашались Джон Апдайк, Курт Воннегут и Том Клэнси, среди интервьюируемых были Деннис Родман, Томми Хилфигер, Кевин Спейси, Джон Траволта и Билл Гейтс, а фотографироваться для журнала запросто давали согласие Катарина Витт, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун и многие другие звезды (по материалам Википедии).