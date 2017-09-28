Скончался легендарный издатель — основатель Playboy Хью Хефнер

Сегодня, 11:15.
Жизнь

Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер, сообщается в микроблоге издания.

Особняк Хью Хефнера. Фото: Открытые источники.
Уилл Смит, Хью-Хефнер, Карин Парсонс и Альфонсо Рибейро. Фото: my-fine.com.
Особняк Хью Хефнера. Фото: Открытые источники.
Хью Хефнер, Кристал Харрис и 43 миллиона долларов. Фото: wowfacts.cc.
Пэрис Хилтон, "Кролик Playboy". Фото: открытые источники.
Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете.
Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете.
Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете.
Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете.
Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете.
Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете.
Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете.
Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете.
Мексиканский Playboy. Фото: из открытых источников в интернете.

Хефнера не стало на 92-м году жизни.

Он скончался в своем доме "по естественным причинам".

Father's Day Backgammon with Marston and Cooper. Repost @cooperbhefner #fathersday

Публикация от Hugh Hefner (@hughhefner)

Thank you for all the birthday wishes. Photo by Elayne Lodge. #91

Публикация от Hugh Hefner (@hughhefner)

It's that time of year again ✨ #midsummernightsdream

Публикация от Hugh Hefner (@hughhefner)

Simpsons #scrapbooksaturday #tb

Публикация от Hugh Hefner (@hughhefner)

In my wildest dreams, I could not have imagined a sweeter life.

Публикация от Hugh Hefner (@hughhefner)

Looking forward to a night with friends and family. Thank you for the Birthday wishes 🎂

Публикация от Hugh Hefner (@hughhefner)

#scrapbooksaturday

Публикация от Hugh Hefner (@hughhefner)

#flashbackfriday

Публикация от Hugh Hefner (@hughhefner)

Early @playboy 🐰#favoriteyears #scrapbooksaturday #playboyclub

Публикация от Hugh Hefner (@hughhefner)

Some reading material on the plane #scrapbooksaturday

Публикация от Hugh Hefner (@hughhefner)

#scrapbooksaturday

Публикация от Hugh Hefner (@hughhefner)

Sunday's. #atthemansion

Публикация от Hugh Hefner (@hughhefner)

Reviving a star on the Hollywood Walk of Fame #scrapbooksaturday

Публикация от Hugh Hefner (@hughhefner)

Home sweet home #atthemansion

Публикация от Hugh Hefner (@hughhefner)

With the ladies at the Village People concert 1979 #atthemansion #scrapbooksaturday

Публикация от Hugh Hefner (@hughhefner)

#scrapbooksaturday

Публикация от Hugh Hefner (@hughhefner)

London

Публикация от Hugh Hefner (@hughhefner)

Справка

Хью Марстон Хефнер — американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy, а также основатель компании Playboy Enterprises. Прозвище — Хеф.

В декабре 1953 года вышел первый выпуск журнала Playboy с Мэрилин Монро на обложке тиражом 70000 экземпляров. Хью Хефнер сильно сомневался в том, что за первым выпуском последует второй, и даже решил не ставить номер на обложку своего журнала. Но дело пошло. За первую неделю было продано три четверти тиража. Начиналась сексуальная революция...

Хью Хефнер поднял престиж своего детища на такую высоту, что публиковать свои произведения в нём соглашались Джон Апдайк, Курт Воннегут и Том Клэнси, среди интервьюируемых были Деннис Родман, Томми Хилфигер, Кевин Спейси, Джон Траволта и Билл Гейтс, а фотографироваться для журнала запросто давали согласие Катарина Витт, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун и многие другие звезды (по материалам Википедии).

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