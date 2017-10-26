Скончался родоначальник рок-н-ролла, хит которого исполнял Путин

Фэтс Домино вошёл в историю как обладатель почётной награды Grammy Lifetime Achievement Award. Его композицию The Fat Man, которая была написана в 1950 году, многие критики называют первой записью в стиле рок-н-ролл.

В мире продано более 110 миллионов записей Домино.

Один из хитов Домино — Blueberry Hill — в 2010 году в рамках благотворительного концерта исполнил президент России Владимир Путин.

Справка

Песня Blueberry Hill была написана в 1941 году для фильма The Singing Hill, где ее исполнил певец Джин Отри. С тех пор она исполнялась многими знаменитыми музыкантами, в том числе Гленном Миллером, Луи Армстронгом, Фэтсом Домино, Литлом Ричардом, Джерри Льюисом и другими.