Скончался великий русский художник Илья Глазунов

Свои соболезнования вдове и близким уже выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и официальные лица. Прощание с художником пройдет на следующей неделе.

Справка

Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. Пережил блокаду, потерял семью. Первая выставка работ художника состоялась в начале февраля 1957 года в Центральном Доме работников искусств в Москве и имела большой успех. Он основал и был ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазунова. Глазунов — член академии художеств России, народный художник CССР, один из самых известных российских художников, живописец, книжный иллюстратор, сценограф, автор более трех тысяч произведений. Его музей сословий неоднократно посещал президент РФ Владимир Путин.

Глазунов являлся членом Королевских академий художеств Мадрида и Барселоны, награжден золотой медалью "За вклад в мировую культуру и цивилизацию" (ЮНЕСКО), орденами Преподобного Сергея Радонежского (1999 год) и Преподобного Андрея Рублева (2010 год), премии Андрея Первозванного "За веру и верность" и др. Среди его иностранных наград есть португальский орден Святого Михаила, лаосский орден Вишну, индийская премия имени Д. Неру.

Художник являлся доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.

Дети Ильи Глазунова дети Иван и Вера тоже стали художниками.