Скончался внук Иосифа Сталина

Бурдонский преподавал в ГИТИСе, много лет работал в театре Советской Армии, поставил несколько знаковых спектаклей.

"Было какое-то нехорошее предчувствие, — признается актер Станислав Садальский, слова которого приводит издание Дни.ру. — Несколько месяцев назад газеты написали: "умер внук Сталина", я тогда дернулся, а оказалось, умер сын Якова, Евгений. Но тревога осталась… ".

Бурдонский много лет служил в театре Советской Армии, во время работы в котором получил звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР (1985) и народного артиста России (1996). "Я радуюсь, что моя жизнь так сложно пошла. Меня миновала жизнь царского ребенка", — вспоминал Бурдонский.

Осталось еще несколько прямых потомков Сталина. Это дети Якова Джугашвили и дети Ланы Питерс, как себя переназвала Светлана Аллилуева, уехав в США, пишет ura.ru.