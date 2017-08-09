Скоро на Землю упадет китайская космическая станция

Первая китайская космическая орбитальная станция Tiangong-1, вес которой составляет восемь тонн, может рухнуть на Землю уже в январе 2018 года, пишет runews24.ru.
Чтобы избежать трагических последствий, по мнению ученых, необходимо послать к станции дополнительные космические аппараты, которые поднимут ее, тем самым можно избежать падения.
В настоящее время космическая станция летит на орбите 349 километров вокруг Земли и с каждым днем приближается к нашей планете на 160 метров.
Факт
Запуск китайской станции Tiangong-1 состоялся в 2011 года. На данный момент ее использование прекращено, однако объект находится в рабочем состоянии.
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