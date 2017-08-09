Скоро на Землю упадет китайская космическая станция

Чтобы избежать трагических последствий, по мнению ученых, необходимо послать к станции дополнительные космические аппараты, которые поднимут ее, тем самым можно избежать падения.

В настоящее время космическая станция летит на орбите 349 километров вокруг Земли и с каждым днем приближается к нашей планете на 160 метров.

Факт

Запуск китайской станции Tiangong-1 состоялся в 2011 года. На данный момент ее использование прекращено, однако объект находится в рабочем состоянии.