Скорость ветра мощного урагана у побережья США достигла 220 км/час

Ураган "Ирма" набирает силу над Атлантическим океаном и в ближайшее время обрушится на американский штат Флорида и несколько стран Южной Америки.
Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что максимальная постоянная скорость ветра в центре циклона составляет 220 км/ч (ранее этот показатель был на уровне 209 км/ч).
Ураган усилился до четвертой категории мощности из пяти возможных. По предварительному прогнозу синоптиков, ураган может обрушиться на Пуэрто-Рико, Доминиканскую Республику, Гаити, Кубу. Губернатор американского штата Флорида объявил режим чрезвычайного положения.
Предупреждение об урагане опубликовано также для Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса, британских островов Ангилья и Монтсеррат, принадлежащих Нидерландам островов Саба и Синт-Эстатиус, разделенного между Францией и Нидерландами острова Сен-Мартен и заморской территории Франции Сен-Бартелеми, пишет "Росбалт".
Тропический циклон — тип погодной системы низкого давления, которая возникает над тёплой морской поверхностью и сопровождается мощными грозами и штормовыми ветрами, сообщает "Национальная служба новостей".
Факт
Ранее самый мощный за последние 12 лет ураган "Харви" унес жизни 60 человек в американском Техасе, пишет "РГ".
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