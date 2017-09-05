Скорость ветра мощного урагана у побережья США достигла 220 км/час

Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что максимальная постоянная скорость ветра в центре циклона составляет 220 км/ч (ранее этот показатель был на уровне 209 км/ч).

Ураган усилился до четвертой категории мощности из пяти возможных. По предварительному прогнозу синоптиков, ураган может обрушиться на Пуэрто-Рико, Доминиканскую Республику, Гаити, Кубу. Губернатор американского штата Флорида объявил режим чрезвычайного положения.

Предупреждение об урагане опубликовано также для Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса, британских островов Ангилья и Монтсеррат, принадлежащих Нидерландам островов Саба и Синт-Эстатиус, разделенного между Францией и Нидерландами острова Сен-Мартен и заморской территории Франции Сен-Бартелеми, пишет "Росбалт".

Тропический циклон — тип погодной системы низкого давления, которая возникает над тёплой морской поверхностью и сопровождается мощными грозами и штормовыми ветрами, сообщает "Национальная служба новостей".

Факт

Ранее самый мощный за последние 12 лет ураган "Харви" унес жизни 60 человек в американском Техасе, пишет "РГ".