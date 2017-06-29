Скоростной 4G-интернет пришел в Камень-на-Оби.

Камень-на-Оби – любимое место рыбалки у жителей Алтайского края и туристов из соседних регионов Сибири. Помимо отдыха и развлечений на природе абоненты оператора активно пользуются мобильным интернетом, скачивая свыше 1 ТБ данных ежедневно. С началом летнего сезона специалисты "МегаФона" завершили в городе строительство сети 4G, что значительно расширит возможности пользователей и увеличит скорость передачи данных до 100 Мбит/с.

Валерий Казаченко,

директор Алтайского отделения "МегаФона":

"Камень-на-Оби давно ждал скоростного мобильного интернета. Уже сейчас новыми сетями охвачено около 95% территории города, до конца года мы еще нарастим число базовых станций. Уверен, преимущества новой сети обязательно по—достоинству оценят как жители, так и гости города".

Кроме того, "МегаФон" расширил сеть 4G в Рубцовске и Заринске. В преддверии Дня металлурга, в последнем, ожидается увеличение нагрузки на сеть и мобильный интернет будет востребован во время праздничных торжеств.

Кроме упомянутых Камня-на-Оби, Рубцовска и Заринска на сегодняшний день скоростной 4G-интернет "МегаФона" активно используют абоненты Барнаула, Новоалтайска, Бийска и Ярового. До конца года будут построены сети в Славгороде, Змеиногорске, Горняке, Белокурихе и Алейске – таким образом, скоростной доступ получат все города Алтайского края.