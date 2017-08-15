Слабоумие и отвага: бийчане подпирали бревно в бане опасным радиоактивным объектом

Как уже сообщал altapress.ru, местный житель решил отремонтировать пол в бане. Когда он вскрыл старые доски, то увидел под ними металлический корпус с надписью "Осторожно, радиоактивно". Мужчина позвонил в полицию, а стражи порядка передали находку в местное управление ГО и ЧС.

Иван Фоминский,

начальник отдела защиты управления по делам ГО и ЧС Бийска:

При ремонте полов в бане был обнаружен источник БГИ-75-Ц2 массой 83 кг 1978 года выпуска. Частный дом был куплен три года назад. Предыдущие жители строили баню и, по всей видимости, им не хватило бревна, оно было короткое, и они недостающие 40 см как раз положили блок гамма-источника. Мы замерили уровни излучения, обнаруженный источник оказался опасен, и его перевезли на склад ГО.

Иван Фоминский отметил, что блок гамма-источника не должен был нанести вред здоровью хозяев дома, так как располагался значительно ниже уровня пола — более чем на полметра. Опасным является расстояние менее 50 см. Облучение цезием-137 грозит лучевой болезнью и развитием рака.

Радиоактивный блок вывезли в Новосибирскую область для утилизации на специализированном предприятии. На эти цели из бюджета Бийска выделили 100 тысяч рублей.