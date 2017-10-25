В Алтайском крае отправили в колонию банду за вымогательства и вооружённые нападения

Как сообщает краевая прокуратура, на протяжении нескольких лет участники группы требовали у разных горожан выплатить мнимые долги. Если человек, у которого вымогали деньги, отказывался их отдавать, "долг" переводили на его родственников или друзей. В одном из случаев, так и не получив денег, осужденные битами и палками избили мужчину и стреляли в него за то, что он вступился за одного из своих знакомых. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

Кроме того, участники преступной группы совершили вооруженное нападение на одного из предпринимателей города. Днем, дождавшись, пока потерпевший выйдет из фитнес-клуба, они открыли по нему прицельную стрельбу из карабина и пистолета. Несмотря на численное превосходство нападавших, мужчина оказал активное сопротивление, а затем смог вернуться в здание клуба. Предпринимателю причинили вред здоровью средней тяжести.

Через несколько месяцев два участника группы совершили нападение в магазине. Они были пьяны и громко матерились в помещении. Покупатель сделал им замечание. Разозлившись, один из осужденных начал избивать мужчину, а затем стал наносить ему удары ножом. Приятель нападавшего присоединился к зверской расправе и нанес потерпевшему несколько ударов кулаками. Продавец и другие посетители смогли оттащить извергов, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и отправили его в больницу. Мужчина выжил несмотря на тяжкие колото-резаные ранения живота и груди.

Участников преступной группы признали виновными и осудили на сроки от 8 лет 2 месяцев до 12 лет.